В правительстве обсуждены шаги по стимуляции инвестиционной политики

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы текущей инвестиционной политики. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие руководители и представители заинтересованных государственных ведомств.

Премьер-министр отметил, что Государственная контрольная служба провела исследования по качеству реакции государственных органов на инвестиционные предложения, и цель совещания состоит в том, чтобы обсудить эти замечания, а также предстоящие шаги по стимуляции инвестиций. “Думаю, что в посткоронавирусный период эта тема будет иметь еще большее значение, и мы должны быть уверены, что сможем проанализировать и обработать все разумные инвестиционные предложения, которые должны помочь нам преодолеть неизбежный экономический кризис”, - сказал он. Никол Пашинян.

В контексте обсуждения результатов исследования Государственной контрольной службы были обсуждены текущая ситуация с инвестиционными проектами, существующие проблемы и возможные пути их решения. Были обсуждены проекты в сферах строительства, туристической инфраструктуры, управления государственным имуществом, охраны памятников и ряде других областей. Ответственные лица представили подробную информацию о процессе их реализации. Были обсуждены вопросы, связанные со стандартами инвестиционных проектов, эффективными механизмами их утверждения и процессом тендеров.

Премьер-министр отметил, что цель правительства - обеспечить быструю, четкую и качественную организацию процедур, направленных на продвижение инвестиционной политики, а также обеспечить активное взаимодействие между государством и инвесторами и поддержку потенциальных инвесторов. Для этого необходимо отфильтровать инвестиционные предложения, выявить реалистичные и как можно быстрее реагировать на них.

Глава правительства поручил доработать озвученные в ходе обмена мнениями предложения и представить их на обсуждение.