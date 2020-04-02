Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-04-20

ЕРЕВАН, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 апреля, курс доллара США сократился на 0.46 драмa и составил 504.50 драм. Курс евро сократился на 0.45 драмa и составил 551.62 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.43 драм. Курс британского фунта вырос на 4.33 драмa и составил 628.41 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 549.32 драмa и составила 25571.72 драм. Цена серебра выросла на 1.17 драмa и составила 227.32 драм. Цена платины сократилась на 221.61 драмa и составила 11581.12 драм.