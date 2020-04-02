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В Грузии оценили ситуацию с распространением коронавируса. РИА НОВОСТИ

В Грузии оценили ситуацию с распространением коронавируса. РИА НОВОСТИ

Пиковый период распространения коронавируса в Грузии ожидается со второй половины апреля, заявила глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

"Мы ранее сообщали, что предположительно до 10 апреля ситуация будет контролируема, хотя рост инфицированных граждан будет расти. Ожидается, что пик вспышки коронавируса будет со второй половины апреля", - заявила министр на брифинге.

По ее словам, главную роль в развитии сценария имеют эффективность действий правительства и граждан совместно. Тикарадзе также сообщила, что за пределами Грузии коронавирусом заражены 35 граждан республики, пятеро из них скончались.

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а в понедельник ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 5.00 мск).

 


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БелТА


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