Бако Саакян почтил память героев апрельской войны
16:42, 2 Апрель, 2020
2 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян в связи с 4-й годовщиной Апрельской войны посетил село Талиш и возложил венок к подножию мемориала села. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
В тот же день глава государства созвал в Талише совещание с высшим командным составом армии обороны во главе с министром обороны Джалалом Арутюняном.
На совещании были обсуждены вопросы, связанные с формированием армии и повышением боеспособности Армии обороны.
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