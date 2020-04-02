Бако Саакян почтил память героев апрельской войны

2 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян в связи с 4-й годовщиной Апрельской войны посетил село Талиш и возложил венок к подножию мемориала села. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В тот же день глава государства созвал в Талише совещание с высшим командным составом армии обороны во главе с министром обороны Джалалом Арутюняном.

На совещании были обсуждены вопросы, связанные с формированием армии и повышением боеспособности Армии обороны.