АКБА-Кредит Агриколь Банк продлит график погашения сельскохозяйственных кредитов

АКБА-Кредит Агриколь Банк также продлил графики погашения предоставленных им субсидируемых сельскохозяйственных кредитов.

Выплаты основной суммы, подлежащей погашению, клиентов, не осуществивших выплату по графику с 16 марта по 15 мая, будут пропорционально распределены между дальнейшими погашениями кредита.

Проценты, подлежащие выплате по графику, установленному с 16 марта по 15 мая, будут переведены на следующую дату, установленную графиком, продолжая начислять проценты на остаток кредита.

Клиенты, которые после 15 мая текущего года совершат первый платеж в вышеуказанном порядке, будут считаться согласными с указанными условиями.

Графики кредитов, выданных по программам субсидирования, завершающимся с 16 марта по 15 мая (последнее погашение), останутся неизменными, однако в случае обращения в банк, как всегда, будет проявлен индивидуальный подход с целью разумного решения проблем, возникших в крестьянских хозяйствах.

В случае возникновения вопросов Вы можете позвонить на круглосуточные номера банка: 010 31 88 88, 010 31 99 99 или написать сообщение на странице банка в Facebook.