Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Bloomberg.

"Мои приказы полиции, военным и местным чиновникам: если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить", - заявил Дутерте в телеобращении к нации 1 апреля.

Он также предостерег левые группировки от организации голодных бунтов.

Правительство Филиппин с середины марта ввело карантин на месяц на острове Лусон. Всего в стране на 2 апреля было 2 633 случаев заражения коронавирусом и 107 летальных исходов.

1 апреля в городе Кесон на улицы вышли больше 100 жителей бедного района, требуя еды. Полицейские их разогнали за нарушение правил карантина, пишет the Philippine Star. По словам местных чиновников, протестующим кто-то сообщил ложную информацию, будто бы им должны раздать продукты и наличные. Из-за этого они решили выйти из дома.

Президент преувеличил, полиция не будет стрелять в людей на поражение, заявил телеканалу ABS-CBN News шеф полиции Филиппин генерал Арчи Гамбоа. Секретарь правительство Карло Ногралес, в свою очередь, заверил, что принятие законов, которые дают Дутерте расширенные полномочия, не означает введение военного положения.

Недавно правительство страны выделило 200 миллиардов песо ($3,9 млрд) на раздачу 18 миллионам бедных семей по $98 в месяц.

В международной правозащитной организации Amnesty International выразили тревогу в связи с этим заявлением Дутерте.

"Очень тревожит то, что президент Дутерте распространил политику "стрелять на поражение" для правоохранительных органов. Такая смертоносная неконтролируемая сила никогда не должна использоваться в чрезвычайной ситуации, такой как пандемия COVID-19", - заявил глава подразделения Amnesty на Филиппинах Бутч Олано.

"Жесткая реакция полиции на призывы о помощи бессердечна и непростительна", - добавил он.

По правилам карантина на Лусоне жителям острова нельзя выходить из дома без веской причины, улицы поливают дезинфицирующим средством из водяных пушек. На некоторых улицах власти расставили открытые гробы, чтобы призвать граждан оставаться дома.