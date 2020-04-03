“Ереванский бестселлер”: книга Робина Шармы  вновь на первом месте: документальная, февраль, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс»” на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. В список не включены энциклопедии. Данные списка составлены по итогам продаж за февраль.

На первой горизонтали - книга Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”, которая входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На второй горизонтали - книга Марка Мэнсона “Тонкое исскусство плевать на все”. В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит тому, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно постоянно притворяться, будто все хорошо, а уметь смотреть в глаза трудностям. Нас на протяжении десятилетий учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивное мышление. Но эта эпоха закончилась. Автор научными исследованиями и с помощью черного юмора объясняет, что для улучшения качества жизни не нужно из лимона делать лимонад, а просто надо его съесть. Мэнсон, рассказывая личные истории, иногда с неподобающим юмором, создает среду уникальной близости.

На третьем месте – книга того же автора Марка Мэнсона “Плевали все”. В своей новой книге Мэнсон от неизбежных ошибок переходит к сменяющимся друг за другом бедствиям. Погружаясь в пучину психологических исследований, изучая мудрецов - Платона, Ницше и Тома Уэйта, он разрушает религию и политику, пути, которые приравнивают их. Он изучает наше отношение к деньгам, наше времяпровождение, интернет. Выясняет, как злоупотребление чем-либо может нас проглотить живьем. Он дает объяснения веры, счастья, свободы.

На четвертом месте “Пять языков любви” Гэри Чепмена. Эта книга изменила отношения многих людей. Идея, предлагаемая книгой проста, ясна, приправлена юмором. При том, что она очень личная, она применима для многих. В книге нашли место истории реальных людей, проблемы которых вам покажутся знакомыми, решения - простыми, но неожиданными. Чтение этой книги кажется разумным времяпрепровождением, как прогулка с интересным собеседником. Она навсегда изменит Ваши отношения, начиная с момента чтения.

На пятом месте - книга Эриха Фромма “Искусство любить”. Это международный бестселлер, который уже 60 лет показывает миллионам читателей, как добиться полноценной, продуктивной жизни, развивая свои скрытые способности любви. В классическом произведении “Искусство любить” Фромм раскрывает любовь со всех сторон.

На шестом горизонтали - книга легендарного шансонье Шарля Азнавура “Цепляясь за жизнь”. Это последняя, девятая книга, написанная Азнавуром. Эта книга не о легкой жизни, хотя Азнавур и говорит, пусть эта маленькая книга как нежное дуновение ветра принесет вам облегчение. В этих историях выражено его настроение, отражены его счастье и простые радости. Шарль Азнавуру нелегко рассказывать о собственной жизни. Перед ним часто стояла дилемма, рассказать все или скрыть то, о чем нельзя говорить. Это своеобразный диалог между ним и читателем. Артист говорит о несчастье, об успехе, о счастливых встречах. Глубоко любящий жизнь, преданный жизни и цепляющийся за нее Азнавур, переживает давно забытые им чувства, любовь и воспоминания.

“Величайший торговец в мире” Ога Мандино занимает седьмое место. Эта книга - дань уважения гениальному торговцу В. Клементу Стоуни, который объединив любовь, сострадание и уникальную способность торговать, создал динамичную философию успеха. Она из года в год вдохновляет и направляет тысячи людей, чтобы познать большее счастье, быть здоровым, и духовно и физически, чтобы вновь обрести покой разума, быть влиятельным и богатым.

Мемуары создателя “NIKE” Фила Найта “Продавец обуви” на восьмом месте. Бестселлер “Нью-Йорк Таймса” “Продавец обуви” представляет путь, пройденный основателем компании “NIKE”. “NIKE” – один из самых узнаваемых мировых брендов. Его основатель Фил Найт - один из богатейших людей мира, в молодом возрасте не мог позволить себе купить обувь “Адидас”. Полвека назад Найт взяв у отца $ 50, начинает перепродавать импортированные из Японии кроссовки. Его пройденный путь был полон испытаний и трудностей, однако Найт сумел с честью преодолеть все эти испытания. Сегодня годовой оборот компании составляет $ 30 млрд. Фил Найт для многих всегда оставался загадкой, редко давал интервью. В этой книге он раскрывает историю своей компании, которая предоставила миллионам людей инновационные кроссовки и осуществила их мечу.

Книга Шарля Азнавура “Нежным шепотом” на девятом месте. В этой книге, опубликованной во Франции в 2009 году, Шарль Азнавур искренне говорит о прошлом своей семьи и трудностях в начале его карьеры. Шарль Азнавур рассказывает о полученных уроках жизни и об иронии судьбы, о том, как окончив школу самоучкой, через несколько десятилетий стал почетным доктором трех университетов. Азнавур с читателем ведет откровенную беседу о современных нравах, новых звездах, саморекламе и, конечно же, о любви.

И на десятом месте - книга Ваагна Дилбаряна “100 секретов бизнеса”. Книга, полностью, представляет собой практический совет. Цель состоит в обучении нашего поколения, в описании более грамотных деловых подходов к своей карьере и к своим собственным проектам. Книга рассчитана на тех, кто интересуется бизнесом - бизнесменов, специалистов, студентов. Прочитав эту книгу, читатель узнает 100 подходов, шагов, приемов, методов, форм, правил, принципов развития собственного бизнеса.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).