Число умерших от COVID-19 в Испании за сутки выросло на 950 человек

В Испании число умерших от COVID-19 за сутки выросло на 950 человек. Власти иберийского королевства сообщили, что общее количество летальных исходов от заражения коронавирусом превысило 10 тысяч. Случаев заражения с начала эпидемии зафиксировано свыше 110 тысяч.

В испанском минздраве также подчеркнули, что почти 27 тысяч пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели. Самым зараженным регионом по-прежнему остается Мадрид и его предместья. На улицах испанской столицы развернуты полевые госпитали.