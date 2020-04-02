Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

Уровень воды в озере Севан по сравнению с 1 апреля прошлого года выше на 1 сантиметр

Уровень воды в озере Севан по сравнению с 1 апреля прошлого года выше на 1 сантиметр

Уровень воды в озере Севан, как сообщили «Арменпресс» в Службе “Армгидромет” МЧС Армении, по положению на 1 апреля 2020 года стоял на отметке 1900 метров 46 сантиметров над уровнем моря, что на 1 сантиметр выше, чем в тот же день прошлого года.

Согласно тому же источнику, за первые три месяца 2020 года по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан было переброшно 33 млн 115 тыс. кубометров воды.

31 марта и 1 апреля в реках, впадающих в Севан, наблюдалось некоторое повышение уровня воды.

Хосров Хлгатян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации