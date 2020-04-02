Уровень воды в озере Севан по сравнению с 1 апреля прошлого года выше на 1 сантиметр

Уровень воды в озере Севан, как сообщили «Арменпресс» в Службе “Армгидромет” МЧС Армении, по положению на 1 апреля 2020 года стоял на отметке 1900 метров 46 сантиметров над уровнем моря, что на 1 сантиметр выше, чем в тот же день прошлого года.

Согласно тому же источнику, за первые три месяца 2020 года по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан было переброшно 33 млн 115 тыс. кубометров воды.

31 марта и 1 апреля в реках, впадающих в Севан, наблюдалось некоторое повышение уровня воды.

Хосров Хлгатян