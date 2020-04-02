2 апреля - Международный день детской книги

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children's Book Day). Отмечать этот день решено было в 1967 году, по инициативе и решению Международного совета детской книги (International Board on Books for Young People, IBBY).

Как передает «Арменпресс», по случаю праздника Национальная библиотека Армении даст возможность ознакомиться с экспозицией детской литературы, послушать сказки Андерсена и принять участие в онлайн-кинопросмотре.

В решении Международного совета детской книги отмечается, что хорошие книги необходимо читать с раннего возраста, и детская книга всегда играет огромную роль в формировании духовного и интеллектуального образа новых поколений.

Цель праздника - привлечь внимание к проблемам детской литературы, книжного искусства и книжной культуры для детей, доступности детских книг и распространению детского чтения.

Каждый год один из национальных отделов IBBY получает почетное право стать устроителем этого замечательного праздника. Каждый год определяется тема праздника, приглашается известный писатель из страны-устроителя, чтобы обратиться с посланием ко всем детям планеты. Также и известный художник, чтобы создать плакат Международного дня детской книги. Устроителем 2020 года является Словения, тема “Словарный голод”. На плакате этого года на нескольких языках, в том числе и на армянском, выведено слово “Книги”.

Детская литература - отдельное литературное направление, хотя сформировалась она сравнительно недавно. Дети только в 19 веке получили возможность читать специально написанные для них произведения, в частности, сказки Братьев Гримм и Андерсена, который внес большой вклад в формирование детской литературы.