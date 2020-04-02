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Среди медработников есть инфицированные, и число их растет: Торосян

Среди медработников есть инфицированные, и число их растет: Торосян

Одна из основных задач правительства - сохранить здоровье медработников и для того, чтобы обеспечить непрерывность предоставляемых ими услуг.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 2 апреля сказал министр здравоохранения Арсен Торосян, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли новые случаи заражения коронавирусом среди медперсонала.

“Сейчас затрудняюсь ответить, но они есть и растут. Это, конечно, прискорбно, но и неизбежно. Есть также интересные и курьезные случаи, когда медработники заражаются не на местах своей работы, общаясь с потенциальным инфицированным, а через свои бытовые круги, которые выясняются и происходит их изоляция”, - сказал Торосян.


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БелТА


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