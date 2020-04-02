Во всех областях выделены залы, которые в случае необходимости будут превращены в госпитали

Во всех областях Армении выделены спортзалы, залы, которые в случае необходимости могут быть превращены в госпитали для пациентов, зараженных коронавирусом.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в ответ на вопрос о койках, размещенных в фойе Спортивно-концертного комплекса им. К. Демирчяна.

“Койки предусмотрены не только в фойе Спортивно-концертного комплекса им. К. Демирчяна. Во всех областях Армении выделены спортзалы, залы, которые в случае необходимости превратятся в госпитали для пациентов средней тяжести, возможно, и для тяжелых пациентов. Мы должны быть готовы к любому сценарию, и в этом нет ничего странного, более того, было бы странно, если бы подобные сценарии не обсуждались”, - сказал Торосян.

Он сообщил, что обсуждаются и намного худшие сценарии, если в больницах, спортзалах не будет места для лечения пациентов, что случилось во многих странах. Министр подчеркнул, что именно для этого важно чувство высокой ответственности для того, чтобы не допустить этого.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра в связи с установлением коек в Спортивно-концертном комплексе сообщил, что комендатура рассматривает различные сценарии развития событий, обусловленных коронавирусом, и готовит для каждого из сценариев соответствующие механизмы реагирования. Выделены различные места, которые смогут эффективно послужить изоляции сограждан, если возникнет такая необходимость. Одним из мест является Спортивно-концертный комплекс. Было также отмечено, что эта необходимость может и не возникнуть.