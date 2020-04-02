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Армен Саркисян провел телефонный разговор с доктором Эриком Эсраиляном

Армен Саркисян провел телефонный разговор с доктором Эриком Эсраиляном

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает обсуждения с международными партнерами, армянскими и иностранными специалистами и учеными по вопросам профилактики и лечения эпидемии нового коронавируса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент республики провел телефонный разговор с известным американским врачом армянского происхождения, соруководителем Медицинского центра им. Дэвида Гефена Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, доктором Эриком Эсраиляном.

Эрик Эсраилян является также  и активным общественным деятелем, членом Центрального совета директоров Всеобщего армянского благотворительного союза и продюсером голливудского фильма “Обещание”, рассказывающего о Геноциде армян.

Президент Саркисян и доктор Эсраилян коснулись проблем пандемии нового коронавируса и возможностей сотрудничества в вопросе борьбы с ней. Президент отметил важность совмещения усилий в деле преодоления сложившейся ситуации, обмена опытом и взаимопомощи. В этом контексте говорилось также о том, как эффективнее использовать возможности благотворительных программ в Армении и в диаспоре.

Эрик Эсраилян сообщил, что с марта этого года в рамках одного из новых проектов “The Promise Armenian Institute” Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, руководителем которого является профессор Алина Дорян, началось сотрудничество между школой общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Министерством здравоохранения Армении. В команду профессора Доряна вовлечены эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и других авторитетных учреждений, которые, благодаря усилиям “The Promise Armenian Institute”, содействуют Армении в разработке стратегии общественного здравоохранения.


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