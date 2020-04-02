ООО “Каркомавто” подарило Министерству обороны автомобиль

Правительство Армении приняло решение, согласно которому в качестве подарка от ООО “Каркомавто” принимается автомобиль марки “NISSAN X-TRAIL SV” (дата выпуска - 2019 г.). Автомобиль балансовой стоимостью 13,71 млн драмов прикрепится к Министерству обороны с целью использования для нужд последнего.

Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию, необходимость принятия решения обусловлена тем обстоятельством, что в связи с 28-летием формирования армии к министру обороны Армении обратился генеральный директор “Каркомавто” с желанием подарить Министерству обороны Армении автомобиль марки “NISSAN XTRIL”.

Даруемое имущество не облагается налоговыми обязательствами.