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Премьер Италии пообещал предпринимателям 200 млн евро госгарантий. REGNUM

Премьер Италии пообещал предпринимателям 200 млн евро госгарантий. REGNUM

До католической Пасхи (12 апреля) власти Италии утвердят еще один пакет мер поддержки экономики и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сказал в интервью Il Fatto Quotidiano в четверг, 2 апреля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В частности, предполагается выделение 200 млн евро государственных гарантий для предоставления предпринимателям новых кредитов.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

 


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БелТА


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