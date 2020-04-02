Премьер Италии пообещал предпринимателям 200 млн евро госгарантий. REGNUM

До католической Пасхи (12 апреля) власти Италии утвердят еще один пакет мер поддержки экономики и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сказал в интервью Il Fatto Quotidiano в четверг, 2 апреля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В частности, предполагается выделение 200 млн евро государственных гарантий для предоставления предпринимателям новых кредитов.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.