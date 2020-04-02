COVID-19: число погибших в США превысило 5 тысяч человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 940 000. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 47 000. Число выздоровевших составляет 196 214 человек. У 95% инфицированных болезнь протекает в легкой форме, у 5% - в тяжелой. В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 215 344 подтвержденных случаев. Число погибших превысило 5 000 человек. На втором месте по показателю заражения находится Италия, число подтвержденных случаев - 110 574. В Италии самое большое количество смертей. От коронавирусного заболевания здесь погибли 13 155 человек. Испания опередила Китай. Число подтвержденных здесь случаев - 104 118. Общее число погибших - 9 387 человек.

Число зарегистрированных случаев заражения в Китае, оказавшемся на четвертом месте - 81 589 человек. Число подтвержденных новых случаев - 35. Выздоровели 76 408. Число погибших составляет 3 318 человек.

За Китаем по показателям заболеваемости коронавирусом следует Германия. Общее число подтвержденных случаев составляет 77 981 человек. Погибли 931 человек. За Германией следует Франция, где число подтвержденных случаев составляет 56 989. Число смертей превысило 4 032 человек.

Общее число подтвержденных случаев в Иране - 47 593. Общее число погибших - 3 036 человек. Общее число инфицированных в Великобритании составляет 29 474 человек. В Швейцарии -17 781 человек.

В Грузии зарегистрировано 130 случаев заражения коронавирусом. В России - 3 548, здесь за один день зарегистрировано 771 новых случая. В Турции - 15 679 случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, достигло 203.