МЧС проводит работы по обеззараживанию в 1899 общественных местах

В рамках борьбы с новым коронавирусом COVID-19 по приказу министра по чрезвычайным ситуациям на всей территории республики продолжаются операции по обеззараживанию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Подразделения спасательной службы в период с 28 марта по 2 апреля осуществили профилактические санитарно-гигиенические мероприятия в 30 городах 9 областей республики и в Ереване, в 1899 общественных местах - на остановках общественных транспортных средств, в подъездах жилых зданий и на лестничных клетках, в лифтах и банкомов, а также в залах ожидания газозаправочных станций.

Пожарно-спасательный отряд Ноемберянског областного спасательного управления СС МЧС Армении провел работы по обеззараживанию на таможенном пункте Баграташен и на административной территории населенного пункта Птгаван общины Айрум.

Работы по обеззараживанию проводятся и в подразделениях областных спасательных управлений. Ежедневной дезинфекции подвергаются здания подразделений, дворы и все виды транспортных средств, имущество, техника и боевая форма.