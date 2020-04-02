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Большинство пациентов почти не имеют симптомов

Большинство пациентов почти не имеют симптомов

У 80% пациентов симптомов почти нет, но это не означает, что они не должны находиться под наблюдением врачей. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 2 апреля сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

“У 80% пациентов почти нет симптомов, то есть либо у них очень невысокая температура, либо ее и не было. Это, конечно, не означает, что их здоровью ничего не угрожает, что они безопасны для окружающих. Они должны оставаться под контролем как можно больше, чтобы, при возникновении проблем со здоровьем, мы быстро занялись бы этим, и чтобы они не передавали болезнь лицам с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам”, - подчеркнул Торосян.


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БелТА


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