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Торосян пояснил, чем обусловлен рост случаев заражения коронавирусом

Торосян пояснил, чем обусловлен рост случаев заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Арсен Торосян обуславливает рост числа инфицированных коронавирусом несколькими обстоятельствами. Как передает «Арменпресс», на пресс-конференции 2 апреля, отвечая на вопрос журналиста о том, чем обусловлен резкий рост числа случаев коронавируса, Торосян отметил:

“Во-первых, есть распространение инфекции, которое никто не может отрицать, и есть новые очаги, как  завезенные, так и возникшие от прежних. Обусловлено также и ростом числа проводимых нами тестов”, - сказал он.

Министр не может предсказать пик вируса, он может наступить в любой момент.

“Пик всегда виден постфактум, когда  начинается ежедневное уменьшение случаев.

Если мы осуществим все мероприятия и продолжим обнаружение, и в какой-то момент начнем каждый день регистрировать все меньше случаев, сможем сказать, вчера был пик вируса, и тогда мы будем иметь только спад”, - сказал Торосян, добавив, что прогнозировать этот день на данный момент он не может.

В Армении 2 апреля зарегистрировано 92 новых случая коронавируса.

По состоянию на 11:00 2 апреля в Армении зарегистрировано 663 случая коронавируса, зарегистрировано 4 случая смерти. 2940 тестов с отрицательным результатом. На данный момент фактическое лечение получают 626 пациентов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59  31 марта по всей территории Армении ограничено право  на свободное передвижение.

По положению на 11:00 2 апреля в Армении от коронавирусной болезни выздоровели 33 человека.


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