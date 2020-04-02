Торосян пояснил, чем обусловлен рост случаев заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Арсен Торосян обуславливает рост числа инфицированных коронавирусом несколькими обстоятельствами. Как передает «Арменпресс», на пресс-конференции 2 апреля, отвечая на вопрос журналиста о том, чем обусловлен резкий рост числа случаев коронавируса, Торосян отметил:

“Во-первых, есть распространение инфекции, которое никто не может отрицать, и есть новые очаги, как завезенные, так и возникшие от прежних. Обусловлено также и ростом числа проводимых нами тестов”, - сказал он.

Министр не может предсказать пик вируса, он может наступить в любой момент.

“Пик всегда виден постфактум, когда начинается ежедневное уменьшение случаев.

Если мы осуществим все мероприятия и продолжим обнаружение, и в какой-то момент начнем каждый день регистрировать все меньше случаев, сможем сказать, вчера был пик вируса, и тогда мы будем иметь только спад”, - сказал Торосян, добавив, что прогнозировать этот день на данный момент он не может.

В Армении 2 апреля зарегистрировано 92 новых случая коронавируса.

По состоянию на 11:00 2 апреля в Армении зарегистрировано 663 случая коронавируса, зарегистрировано 4 случая смерти. 2940 тестов с отрицательным результатом. На данный момент фактическое лечение получают 626 пациентов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

По положению на 11:00 2 апреля в Армении от коронавирусной болезни выздоровели 33 человека.