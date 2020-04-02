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9-е антикризисное мероприятие относится к работникам с посуточной оплатой: Никол Пашинян

9-е антикризисное мероприятие относится к работникам с посуточной оплатой: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян за это время получил множество писем, авторы которых писали о своем положении. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

“Дорогие соотечественники! За это время я получил множество писем, авторы которых писали о своем состоянии, что у них есть дети, и на данный момент у них нет никаких источников дохода, так как они были работниками по найму и из-за коронавируса у них нет работы.

Сегодня мы приняли 9-ое антикризисное мероприятие, которым окажем единовременное содействие нашим соотечественникам из этой группы.

В общей сложности было принято 9 антикризисных мероприятий, 4 из которых - экономического содействия, 5 - социального содействия.

Уверен, эти мероприятия облегчат заботы сотен тысяч наших соотечественников в этой кризисной ситуации”, - как передает «Арменпресс», написал премьер.


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БелТА


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