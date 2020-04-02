ID Bank продлевает кредитный отпуск и объявляет второй этап по поддержке клиентов

Учитываяобъявленное в нашейстранечрезвычайноеположение и тообстоятельство, что в течениеэтоговременибезвосстановлениядоходов у нашихклиентоввозникнутсложности в связи с погашениемкредитапослельготногопериода, IDBankобъявляетвторойэтаппоподдержкеклиентов.

Этопредполагает:

Продление кредитного отпуска до 17 мая В течение 3-х последующих месяцев, после 17-ого мая, клиенты-физические лица будут выплачивать только процентные суммы, Обязательства, накопленные в течение отмеченного периода, будут распределены на весь последующий период погашения кредита, при этом, для тех заемщиков, чьи обязательства не обеспечены залогом недвижимости, гарантией или нет необходимости перезаключения договора, срок погашения кредита будет продлен еще на один год. В случае кредитов под залог, заемщики будут пользоваться всеми вышеуказанными привилегиями, за исключением автоматического продления срока погашения кредита: Банк окажет им индивидуальный подход.

В тожевремя с 17 мартапо 17 маяпринеуплатеосновнойсуммыкредита и процентов, а в последующие 3 месяцапринеуплатеосновнойсуммыкредита -штрафы и пенивзиматьсянебудут, кредитынебудутклассифицированы, кредитныеисторииклиентовнепострадают.

Благодаряэтиммероприятиямсуммаежемесячныхпогашений, выплачиваемых в дальнейшиемесяцы, небудетсущественноотличатьсяотежемесячнойсуммы, выплачиваемойклиентом в настоящеевремя.

Клиентыполучатновыйграфиккредитныхпогашенийпоэлектроннойпочте.

Кредитнымотпускоммогутвоспользоватьсяклиенты у которыхна 17 мартанебылотекущихпросроченныхобязательств, а такжете, чьикредитыбыливыданыдо 17 марта.

Есликлиентнежелаетвоспользоватьсявышеупомянутымипривилегиями, онможетпродолжатьсовершатьплатежи в соответствии с текущимграфикомпогашениякредита.

Банкустановилльготытакжедляклиентов-юридическихлиц, действующих в сферахгостиничной, ресторанной, туристической, развлекательнойдеятельности, а такжепонесшихсущественныенегативныепоследствия в условияхчрезвычайногоположения. К этимклиентамбудетпроявлениндивидуальныйподход.

Длятого, чтобывоспользоватьсяустановленнымильготамиюридическиелицадолжныпредставить в Банконлайнзаявку,минимумза 5 рабочихднейдоочередногопогашениякредита, пройдяпоследующейссылке: https://www.idbank.am/content/contacts/,заполнивтребуемыеданные, а в качестветемывыбрав “Переноссрокапогашениякредита”. Припредставлениизаявлениянеобходимоподробнообосноватьсложившуюсяситуацию.Заявкумогуттакжеподатьклиенты- физические лица, у которыхестьденежныесредстванасчету, ножелают воспользоватьсякредитным отпуском. Заявкадолжнабытьподананепозднее, чемза 3 рабочихднядоследующегодняпогашениякредита.

Клиенты, получившиекредитпосле 17 марта, несмогутвоспользоватьсякредитнымотпуском.

IDBankготовтакжепойтинавстречуклиентам, которыененарушатдейтсвующийграфикпогашениякредита: длянихразрабатываютсямеханизмыпоощрения. КлиентымогутсовершатьплатежинаонлайнплатформеIDBanking.am, с помощьюприложенияIdram, а такжепосредством24/7 зонIDBanking (соспискомможноознакомитьсяздесь) и воспользоватьсятакже 200+ банковскими и небанковскихмиуслугами. Платите, неподвергаяопасностиВашездоровье.

Вопросыилинесогласиепоповодуобъявленныхпривилегийможноотправитьпоэлектроннойпочте: [email protected]

БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ АРМЕНИИ