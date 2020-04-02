Кипр продлил на две недели запрет на полеты из-за коронавируса. РИА НОВОСТИ

Кипр продлил ещё на 14 дней полный запрет на полеты из-за пандемии коронавируса, сообщил в четверг министр транспорта Яннис Карусос.

"Оценивая ситуацию на Кипре, а также драматическую ситуацию в других европейских странах и во всем мире, мы продлеваем указ о полном запрете на полеты еще на четырнадцать дней", - написал министр в Twitter. Он также опубликовал документ.

Запрет был введён с 21 марта до 4 апреля. Согласно указу, с 4 апреля он продлевается на 14 дней. Исключение сделано для грузовых авиаперевозок и доставки гуманитарных и медицинских грузов.

На Кипре за минувшие сутки были подтверждены 58 новых случаев инфицирования COVID-19, всего подтверждены 320 случаев. Девять человек умерли. Помимо этого 77 случаев заражения подтверждены на оккупированной северной части Кипра, они не включены в статистику по республике.

Власти Кипра для ограничения распространения коронавируса запретили бесцельные передвижения, закрыли большинство магазинов и предприятий малого бизнеса, ввели комендантский час – любое передвижение людей с 21.00 до 06.00 запрещено за исключением тех, кто едет на работу с соответствующим свидетельством. Запрещается принимать у себя дома гостей и ходить в гости. Между тем накануне, по сообщениям СМИ, полиция во время проверки обнаружила, что на одной из квартир 24 иностранца устроили вечеринку.