Лицам, находящимся в самоизоляции, будут регулярно звонить

Лица, находящиеся в самоизоляции с подозрением на коронавирус, периодически будут получать звонки из информационного центра, от сотрудников МЧС и эпидемиологов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил вице-премьер, комендант Тигран Авинян.

“Я должен попросить, чтобы те граждане, которые имеют указание на самоизоляцию, строго соблюдали этот режим, потому что даже в том случае, если на данном этапе у них нет каких-либо симптомов, но если они имели первичный контакт с инфекцией, этих симптомов не может быть, но они могут быть вирусоносителями. И мы, по возможности, вместе с информационными технологическими инструментами увеличиваем и число тестируемых. Мы уже идем по следам, зафиксированным в приложении, эпидемиологи звонят также и тем лицам, которые находятся в зоне потенциального риска, которые ответили на вопросы приложения и попали в красную зону, эпидемиологи с ними проводят телефонные разговоры. И уже более отфильтрованный и конкретный круг ставится в очередь тестирования. Соединяя все эти инструменты, и идя по следам вируса, увеличивая количество тестирования, мы сможем эффективнее убирать эти цепочки”, - сказал Авинян.