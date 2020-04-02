Ребенку будет выдано пособие, если его родители не имели или потеряли работу до 12 марта

Правительство утвердило девятое мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса.

Как передает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян отметила, что целью мероприятия является содействие семьям, имеющим детей до 18 лет, которые столкнулись с социальными проблемами в результате распространения эпидемии коронавируса.

“Бенефициарами мероприятия являются все те семьи, которые имеют детей до 18 лет, и есть одно из следующих обстоятельств:

Родители ребенка не имели зарегистрированной работу по состоянию на 12 марта 2020 года, и не были зарегистрированы на временную или постоянную работу в период с 12 марта 2020 года по 31 марта 2020 года.

Родители ребенка по состоянию на 12 марта 2020 года не имели зарегистрированной работы, и один из них не был принят на временную или постоянную работу в период с 12 марта 2020 года по 31 марта 2020 года

Семья ребенка по состоянию на 12 марта 2020 года не состояла на учете в системе оценки необеспеченности семей или имела балл необеспеченности семьи ниже 28.01

Одинокий родитель ребенка не имел зарегистрированную работу по состоянию на 12 марта 2020 года и не был принят на временную или постоянную зарегистрированную работу в период с 12 марта 2020 года по 31 марта 2020 года

Родители или один из родителей ребенка по состоянию на 12 марта 2020 года был индивидуальным предпринимателем, деятельность которого по состоянию на ту же дату была прекращена в порядке, установленном законодательством Республики Армения”, - представила министр.

Пособие предоставляется в форме единовременной денежной выплаты в размере 26 тысяч 500 драмов за каждого ребенка.

Пособие в установленном порядке предоставляется на основании заявления одного из родителей, представленного в электронном виде на веб-сайте online.ssa.am.

Данные семей, получивших пособие в рамках данного мероприятия, будут опубликованы на официальном сайте Министерства труда и социальных вопросов.

Бенефициаром данного мероприятия может стать семья, в которой есть дети до 18 лет (или единственный ребенок) и его родители (или одинокий родитель) постоянно проживали в Армении в период с 12 марта по 31 марта 2020 года, как минимум один родитель и дети находились в Армении. Бенефициаром данного мероприятия не может быть семья, в которой родители или один из родителей ребенка в период с 1 января 2020 года до 1 марта 2020 года имели зарегистрированную основная или временную работу, и за этот период размер средней месячной зарплаты родителей или средней месячной зарплаты одного из родителей превышал 500 000 драмов.

Независимо от установленных пунктом 2 настоящего приложения правил идентификации, бенефициарами данного мероприятия являются также все те родители или семьи, которые являются бенефициарами программ правительства Республики Армения от 26 марта “358 Л” и от 30 марта “410 Л”, “411 Л”, “412 Л”, но с пособием в большем размере.

В этом случае бенефициар имеет право отказаться от пособий мероприятий, утвержденных вышеуказанными решениями, и обратиться за пособием в размере, установленном настоящим мероприятием.