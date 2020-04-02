В Арцахе одиноким гражданам предоставляются продукты питания
12:44, 2 Апрель, 2020
12:44, 2 Ապրիլ, 2020
В Арцахе 440 одиноким гражданам на месяц предоставляются продукты питания и гигиенические принадлежностей.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах.
“Министерство труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах сообщает, что начались работы по упаковке и предоставлению коробок для обеспечения продуктами питания и гигиеническими принадлежностями на месяц 440 одиноким гражданам, проживающим в Республике Арцах. В работе министерства участвует и группа молодых людей общественной организации “Союз добровольцев Арцаха” ”, - говорится в сообщении.
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