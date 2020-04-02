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В Арцахе одиноким гражданам предоставляются продукты питания

В Арцахе одиноким гражданам предоставляются продукты питания

12:44, 2 Ապրիլ, 2020

В Арцахе 440 одиноким гражданам  на месяц предоставляются продукты питания и гигиенические принадлежностей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах.

“Министерство труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах сообщает, что начались работы по упаковке и предоставлению коробок для обеспечения продуктами питания и гигиеническими принадлежностями на месяц 440 одиноким гражданам, проживающим в Республике Арцах.  В работе министерства участвует и группа молодых людей общественной организации “Союз добровольцев Арцаха” ”, - говорится в сообщении.


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БелТА


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