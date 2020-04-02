Решением правительства Рустам Саакян утвержден на должность ректора университета им. О. Туманяна

Правительство утвердило результаты выборов ректора Ванадзорского государственного университета им. О. Туманяна. Ректором избран Рустам Рафикович Саакян.

Как передает «Арменпресс», в обосновании решения отмечается, что 1 марта 2020 года состоялось заседание Совета попечителей Ванадзорского государственного университета им. О. Туманяна, в котором приняли участие все 24 члена совета.

В результате закрытого тайного голосования голоса распределились между 4 кандидатами следующим образом: Рубик Даллакян - 1 голос , Степан Степанян – 1 голос, Рустам Саакян - 15 голосов, Заруи Варданян - 6 голос, против всех - 1 голос.

Ректор выбирается в порядке открытого конкурса, предусмотренного законодательством Республики Армения и Уставом высшего учебного заведения, в Совете учебного заведения, тайным голосованием, сроком на 5 лет.