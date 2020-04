В отношении граждан, прибывающих в Японию и Корею, вводятся запреты

Правительство Японии приняло решение с 3 апреля ввести запрет на неопределенный срок на въезд граждан, прибывающих из 49 государств и регионов или посетивших эти страны и регионы в течение последних 14 дней.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Японии.

“Согласно этому решению, запрет на въезд будет применен и в отношении граждан, прибывающих из Армении. Запрет на въезд не будет распространяться только на граждан, имеющих особые обстоятельства, которые смогут въехать в Японию, но обязательно пройдут тестирование на коронавирус, после результатов теста их попросят в течение 14 дней быть в самоизоляции и не пользоваться общественным транспортом. Призыв к самоизоляции (он касается всех въезжающих в страну граждан, в том числе и японцев, не носит обязательного характера), будет действовать до 30 апреля. Однако, указанный срок, может быть и продлен.

Условия особых обстоятельств применимы, в частности, к гражданам Японии, имеющих постоянный вид на жительство “Permanent Resident”, к супругам или к детям гражданина Японии “Spouse or Child of Japanese National”, к супругам или к детям лица с постоянным пребыванием “Spouse or Child of Permanent Resident” и долгосрочный вид на жительство “Long Term Resident” ”, - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, со 2 апреля вступает в силу также и решение о введении 14-дневного обязательного карантина в отношении всех граждан, прибывающих в Республику Корея (независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, с какой целью, длительным или краткосрочным визитом и т.д.), согласно которому граждане должны самоизолироваться в своих домах.

Лицам, не имеющим места жительства, будут выделены места в гостиницах. Расходы будут производиться за счет граждан, суточные расходы составят 100 000 корейских вон (около 81 доллара США).