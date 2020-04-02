МЦ “Сурб Григор Лусаворич” перепрофилируется лишь на лечение пациентов с коронавирусной болезнью

В Армении растет число медицинских учреждений, занимающихся лечением больных коронавирусной болезнью.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян. “Это инфекционная больница “Норк”, Институт ортопедии, госпиталь полиции, роддом Медицинского центра “Сурб Аствацамайр”, Арташатский медицинский центр, инфекционная больница Ванадзора, один из корпусов Капанского медицинского центра”.

Учитывая увеличение числа инфицированных коронавирусом, было принято решение о перепрофилировании крупнейшего медицинского центра Армении – центра “Сурб Григор Лусаворич” лишь на лечение пациентов с коронавирусной болезнью. Министр отметил, что в течение дня этот медицинский центр будет полностью освобожден, пациенты реанимации будут переведены в другие больницы.