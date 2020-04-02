Апрельская война ответила на самые важные вопросы: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в начале заседания правительства коснулся апрельской четырехдневной войны 2016 года и отметил, что есть самые разные оценки этой войны. Как передает «Арменпресс», премьер-министр подчеркнул, что война дала самый важный ответ на все вопросы.

“На вопрос о том, в состоянии ли поколение Независимости защитить безопасность и суверенитет своей Родины, был дан красноречивый ответ, воины поколения независимости, конечно, не только они, стали примерами беспримерных подвигов, тем самым ответив на самый важный вопрос. Армения, Арцах, армянский народ должны быть уверены, что новое поколение пополнило ряды представителей первого поколения Арцахской войны, они столь же решительно готовы встать на защиту нашей Родины”, - сказал Никол Пашинян.

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года азербайджанская сторона начала широкомасштабные наступательные действия на территории Республики Арцах, применив практически все существующие в ее арсенале виды военной техники. 5 апреля в 12:00, было установлено перемирие, прекращены военные действия. Азербайджан, развязавший войну, понес большие потери и в человеческой силе и в военной технике.