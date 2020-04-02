Премьер-министр поздравил с состоявшимися в Арцахе выборами и отметил несколько красноречивых фактов

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства поздравил всех с состоявшимися в Арцахе выборами. Как передает «Арменпресс», по мнению премьера, состоялись выборы высокого качества, о чем свидетельствуют официальные результаты выборов.

“Признаем, что для окончания президентских выборов в первом туре одному из кандидатов, Араику Арутюняну, по предварительным данным, не хватило нескольких сотен голосов. Достаточно красноречиво и беспрецедентно и большое число кандидатов в президенты и сил, участвующих в выборах в Национальное собрание.

Достаточно красноречив тот факт, что по итогам парламентских выборов 2-е и 3-е места заняли не властные, а оппозиционные силы”, - сказал премьер.

По мнению Никола Пашиняна, дальнейшее развитие демократии в Арцахе важно также и с точки зрения справедливого решения карабахского конфликта и обеспечения безопасности и стабильности в регионе.