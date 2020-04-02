США из-за коронавируса эвакуировали из разных стран почти 6 тыс. дипработников и их родных

Власти США с января из-за вспышки нового коронавируса эвакуировали из разных стран почти 6 тыс. своих дипломатических работников и членов их семей. Об этом в среду на брифинге для журналистов сообщил координатор Госдепартамента Чарльз Розенфарб. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Госдепартамента, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, эвакуации проводились из "всех регионов". "Думаю, наибольшее число - из Европы", - добавил Розенфарб позднее. "Мы можем поддерживать наши операции за рубежом, все наши посольства и [дипломатические] миссии в состоянии выполнять основные операции. К настоящему моменту только два пункта были полностью закрыты. Один из них - во Владивостоке, все службы и персонал [из него] были переведены в Москву [18 марта генеральное консульство США во Владивостоке сообщило, что временно прекращает работу]. Другое - <...> в [китайском] Ухане", - подчеркнул Розенфарб.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.