Памяти героев, павших в четырехдневной апрельской войне будет исполнен “Реквием” Брукера

Национальный центр камерной музыки 4 апреля на своей официальной странице в Facebook в память героев, погибших в апрельской войне, представит “Реквием” Брукера.

Как передает «Арменпресс», его исполнят Государственный камерный оркестр Армении и Государственный камерный хор “Овер” под руководством художественного руководителя и главного дирижера ГКО Армении Ваана Мартиросяна.

"Показ “Реквиема” - дань уважения памяти героев четырехдневной войны. Произведение впервые было исполнено в Армении по инициативе центра”, - говорится в сообщении Национального центра камерной музыки.