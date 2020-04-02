В США повсюду открываются временные госпитали: “Голос Америки”

Городские власти Нью-Йорка во многих местах открывают палаточные госпитали.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Голос Америки”.

Больница “Элмхарст” в нью-йоркском квартале Квинс оказалась в эпицентре эпидемии коронавируса в городе. Здесь много больных. Для лечения которых при больнице открылись палаточные пункты оказания медицинской помощи.

Аналогичная ситуация царит и в больнице Бруклина, которая также является государственным медицинским учреждением. Все медицинские центры переполнены, отовсюду доносятся голоса сирен машин скорой помощи.

Сейчас в Соединенных Штатах строятся сотни временных госпиталей, чтобы суметь противостоять эпидемии коронавируса. Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 200 тысяч. Около 4300 человек погибли. Это число превысило общее число погибших в Китае, откуда началась пандемия коронавируса.

Официальные источники США отмечают, что число смертей может быть и гораздо больше - от 100 до 200 тысяч человек.

Учитывая эти развития, инженерные подразделения американской армии предприняли процесс создания временных госпиталей, превращая многочисленные центры, гостиницы и другие территории в пункты медобслуживания.

В Нью-Йорке во многих местах создаются временные госпитали. Один из них был открыт в знаменитом нью-йоркском Централ парке, другой центр медицинского обслуживания был основан в Национальном теннисном центре, где обычно проходит Открытый теннисный турнир США.

По примеру теплохода “Мерси” в Лос-Анджелесе здесь также на реке Гудзон на теплоходах, которые могут принять до 1000 пациентов, открылись временные больницы. Нью-Йорк остается самым пострадавшим от эпидемии коронавируса штатом.