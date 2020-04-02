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Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 663

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 663

В Армении зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

По состоянию на 11:00 2 апреля в Армении зарегистрировано 663 случая коронавируса, зарегистрировано 4 случая смерти. 2940 тестов с отрицательным результатом. На данный момент фактическое лечение получают 626 пациентов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59  31 марта по всей территории Армении ограничено право  на свободное передвижение.

По положению на 11:00 2 апреля в Армении от короновирусного заболевания вылечились 33 пациента. Четыре человека скончались.


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БелТА


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