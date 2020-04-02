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Спасатели оказали помощь водителю и пассажирам неисправного автомобиля

Спасатели оказали помощь водителю и пассажирам неисправного автомобиля

2 апреля в 02:42 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на автотрассе Севан-Дилижан, возле тоннеля, автомашина уклонилась от основной дороги и застряла. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет областного спасательного управления СС МЧС Армении.

Выяснилось, что на 22-ом км автодороги Севан-Семеновка-Дилижан автомобиль марки “Opel Zafira” выехал за пределы проезжей части дороги и застрял из-за неисправности.

Спасатели доставили водителя и 4 пассажиров на 17 км автотрассы Севан-Дилижан, там граждане уже отказались от дальнейшей помощи.


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БелТА


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