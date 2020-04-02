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В США за сутки от коронавируса умерли более 1,3 тыс. человек. Известия

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,3 тыс. человек. Известия

По меньшей мере 1374 человека умерли в США за последние сутки из-за коронавируса, из них 588 в Нью-Йорке. Соответствующие данные 2 апреля представляет Университет Джонса Хопкинса.

Это наибольшее число жертв заболевания, зафиксированных за сутки, с начала вспышки инфекции в мире.

В Соединенных Штатах наблюдается ухудшение ситуации по коронавирусу, страна лидирует как по количеству заболевших, так и по количеству умерших. По последним данным к утру 2 апреля, в стране заражены 215 417 человек, при этом скончались 4757 пациентов.

Накануне вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала СNN объяснил, что американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за Китая, скрывавшего масштабы заболевания. Политик предположил, что КНР столкнулась с эпидемией по меньшей мере за месяц до официального объявления.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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