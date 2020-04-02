Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

Дезинфицируется пограничный контрольный пункт Баграташена

Дезинфицируется пограничный контрольный пункт Баграташена

Дезинфицируется пограничный контрольный пункт Баграташена, та территория, на которой специалисты Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов проверяют машины, груженные продовольствием, и сопроводительные документы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.

Инспекторы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов работают в защитной одежде с соответствующими аксессуарами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации