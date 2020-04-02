Дезинфицируется пограничный контрольный пункт Баграташена, та территория, на которой специалисты Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов проверяют машины, груженные продовольствием, и сопроводительные документы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.

Инспекторы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов работают в защитной одежде с соответствующими аксессуарами.