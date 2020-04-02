Число международных рейсов в Китай не будет превышать 134 в неделю. РИА Новости

Количество международных рейсов в Китай в неделю не будет превышать 134, заявил в четверг замглавы управления гражданской авиации КНР Лю Эрсюэ.

Он отметил, что значительное сокращение международных рейсов направлено на то, чтобы предотвратить завоз инфекции, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Чиновник добавил, что сохранение международных авиарейсов необходимо, так как за границей очень много китайских граждан, в том числе студентов.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в других странах многие граждане КНР стараются как можно скорее вернуться на родину, часто они летят уже больными. Однако это создает большие сложности для китайских властей, которым удалось добиться значительных успехов в борьбе с эпидемией внутри страны, где в последние дни преимущественно регистрируют ввозные случаи коронавируса.

Ранее замглавы МИД КНР Ло Чжаохуэ сообщил, что граждане КНР составляют 90% от всех ввозных случаев заражения COVID-19 в Китае, некоторые из них знают, что больны, но все равно рискуют своим здоровьем и безопасностью окружающих, чтобы вернуться на родину.