Право Арцаха на самоопределение - краеугольный камень урегулирования карабахского конфликта: МИД

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление в связи с состоявшимися 31 марта в Арцахе президентскими и парламентскими выборами. «Арменпресс» представляет заявление МИД Армении․

“Мы поздравляем власти и народ Арцаха с состоявшимися 31 марта свободными и справедливыми выборами, соответствующими высоким демократическим стандартам.

Народ Арцаха по праву заслужил право жить свободно и достойно, иметь демократическое и современное общество. Эти общегосударственные выборы, которые прошли в условиях свободной демократической конкуренции и гражданского согласия, являются лучшим свидетельством этого.

Они еще раз доказали, что права человека, в частности право выбирать и участвовать в управлении, неотчуждаемы и всеобщи. Основополагающие документы по правам человека, в частности, Всеобщая декларация прав человека и международные соглашения по правам человека, четко определяют, что в контексте прав человека не должно ставиться какое-либо различие, исходя из политического, правового или международного статуса территории, и все народы силой права на самоопределение могут свободно определять свой политический статус и быть последовательными в своем экономическом, социальном и культурном развитии.

Право народа Арцаха на самоопределение является краеугольным камнем урегулирования карабахского конфликта. Эта реальность полностью отражена в принципах и элементах урегулирования, представленных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в которых закреплено определение окончательного правового статуса Арцаха посредством волеизъявления народа Арцаха, имеющего обязательную юридическую силу.

Примечательно, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении по выборам в Арцахе в контексте принципов и элементов урегулирования конфликта еще раз подчеркнули роль населения Арцаха в определении своего будущего.

Будущие власти Арцаха, которые по итогам парламентских выборов уже получили мандаты народа Арцаха, получат мандат и по итогам второго тура президентских выборов, несут особую ответственность и играют роль в мирном карабахском процессе.

Активное вовлечение избранных властей Арцаха в качестве основной стороны урегулирования конфликта существенно повысит эффективность переговорного процесса и обеспечит прогресс в ключевых вопросах урегулирования. Оно вновь констатирует, что конфликт не может стать непреодолимым препятствием на пути построения демократического общества.

В эти дни мы отдаем дань уважения и памяти жертв военной агрессии и зверств, совершенных Азербайджаном 4 года назад против народа Арцаха.

Выборы в Арцахе важны также и с точки зрения укрепления демократии, прав человека и гражданского общества в регионе. В этом контексте считаем необходимым подчеркнуть, что демократическое развитие всех стран региона и формирование подотчетных властей перед собственными народами являются залогом региональной безопасности и мирного урегулирования конфликта”.