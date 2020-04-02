Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом. РИА Новости

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Jerusalem Times.

Представитель минздрава сообщил изданию, что у Лицмана и его жены был диагностирован коронавирус, они будут находиться на карантине. Отмечается, что министр будет выполнять свои обязанности, находясь дома.

По данным министерства здравоохранения, в Израиле 6092 человека заразились коронавирусом, 25 умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.