Армен Саркисян почтил память героев апрельской войны

Президент Республики Армения Армен Саркисян посетил воинский пантеон “Ераблур”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президента сопровождали бывшие военнослужащие-срочники армянской армии - сотрудники аппарата президента Гор Дарманян и Липарит Мелконян, а также сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям Аркадий Андреасян. В ходе службы в Вооруженных Силах они отличились своей высокой боевой подготовкой и преданностью, были ранены во время боевых действий. Они поступили на работу в рамках инициативы “Защитник Родины”, целью которой является содействие военнослужащим, получившим инвалидность во время военной службы, обеспечение их работой.