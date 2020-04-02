Цены на цветные металлы - 01-04-20

ЛОНДОН, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.71% и составила 1498.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.51% и составила 4787.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.93% и составила 1702.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.09% и составила 11288.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.73% и составила 14465.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.41% и составила 1853.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18585.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.