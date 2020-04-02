Газета “Айастани Анрапетутюн”: Дистанционное образование или онлайн лекция

“В связи с чрезвычайной ситуацией в Армении почти все учебные заведения спокойно перешли на онлайн-режим организации учебного процесса или, как часто отмечается, “дистанционного обучения”.

Что такое дистанционное образование? Насколько проводимое в Армении онлайн образование соответствует формату дистанционного образования? На эту тему корреспондент газеты “Айастани Анрапетутюн” беседовал с научным секретарем Международного научно-образовательного центра НАН Республики Армения, экспертом по образованию Атом Мхитаряном. По его словам, проводимые сегодня в нашей образовательной системе онлайн уроки и лекции обеспечивают лишь один компонент дистанционного образования, который специалисты называют вебинаром (webinar). Этот метод обучающие используют время от времени для обеспечения непосредственного общения с учащимися, ответов на их вопросы или передачи одновременной информации об общих развитиях в области курсов.

Эксперт по образованию выделяет несколько характеристик дистанционного образования, которые необходимы для его прямого отличия от онлайн-урока или лекции”.

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