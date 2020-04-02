Газета “Айастани Анрапетутюн”: От Сардарапатской битвы до... коронавируса

“...Чем же была Сардарапатская битва? С точки зрения военной науки у нас не должно было быть шансов на победу. Ополченцы, крестьяне, покинувшие свою землю, рабочие, оставившие свои инструменты, учителя, закрывшие учебники, священник, взявший с собой крест, все они - превратившие инструменты своего труда в оружие, воевали против регулярной турецкой армии. И они победили в этой битве, в таких условиях. И чтобы “переварить” логику этой победы, до сих пор рассматриваются самые мистические истории. По аналогии с историей израильтян пререшедших Красное море”.

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