"Уимблдон"-2020 отменен впервые с 1945 года

Организаторы теннисного турнира Большого шлема "Уимблдон" объявили об отмене соревнования в 2020 году из-за вспышки коронавируса, передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

"Мы с большим сожалением отмечаем, что Главный совет Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и Комитет по управлению чемпионатами сегодня решили, что чемпионат-2020 будет отменен из-за проблем общественного здравоохранения, связанных с эпидемией коронавируса. 134-й чемпионат будет проходить с 28 июня по 11 июля 2021 года", - говорится в заявлении организаторов, опубликованном на сайте турнира.

"В первую очередь мы думаем о здоровье и безопасности всех тех, кто собирается вместе, чтобы провести "Уимблдон", - публики в Великобритании и посетителей со всего мира, наших игроков, гостей, участников, сотрудников, волонтеров, партнеров, подрядчиков и местных жителей", - говорится в заявлении.

Турнир был образован в 1877 году, а в последний раз прерывался с 1939 по 1945 годы. С тех пор проходил без сбоев.