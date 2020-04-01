COVID-19: Количество зараженных коронавирусом людей превысило 900 тыс: НОВЫЕ ДАННЫЕ 

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 900 тыс. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 45 тыс. Число выздоровевших составляет 190 тыс 773 человек. У 95% инфицированных болезнь протекает в легкой форме, у 5% - в тяжелой.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 200 тыс 289 подтвержденных случаев. Число погибших превысило 4 тыс 390 человек. Количество новых случаев - 11 тыс 759. На втором месте по показателю заражения находится Италия, число подтвержденных случаев - 110 тыс 574. В Италии самое большое количество смертей. От коронавирусного заболевания здесь погибли 13 тыс 155 человек. Испания опередила Китай. Число подтвержденных здесь случаев - 102 тыс 136. Новых случаев заражения - более 6 тыс, новых случаев смерти - 589. Общее число погибших - 9 тыс 53 человека.

Число зарегистрированных случаев заражения в Китае, оказавшемся на четвертом месте - 81 тыс 554 человек. Число подтвержденных новых случаев - 36. Выздоровели 76 тыс 238. Количество смертей - 3 тыс 312.

За Китаем по росту заболеваемости коронавирусом следует Германия. Общее число подтвержденных случаев составляет 75 тыс 754 человек. Погибли 848 человек. Количество новых случаев за день - более 3 тыс 900.