УЕФА перенес все июньские матчи 

По итогам видеоконференции с участием генеральных секретарей всех 55 европейских ассоциаций и рекомендаций созданной 17 марта рабочей группы Исполнительный комитет УЕФА принял ряд решений.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт УЕФА, По итогам сегодняшней видеоконференции с участием генеральных секретарей всех 55 европейских ассоциаций и рекомендаций созданной 17 марта рабочей группы Исполнительный комитет УЕФА принял ряд решений:

Соревнования:

Все матчи мужских и женских сборных, запланированные на июнь 2020 года, перенесены до дальнейшего уведомления. В том числе стыковые матчи ЕВРО-2020 и отборочные матчи женского ЕВРО-2021.

Все остальные матчи турниров УЕФА, в том числе централизованные товарищеские матчи, также остаются в числе перенесенных до дальнейшего уведомления.

Юношеские соревнования:

(i) Запланированная на май 2020 года финальная стадия чемпионата Европы среди юношей до 17 лет отменена.

(ii) Запланированная на июль 2020 года финальная стадия чемпионата Европы среди девушек до 19 лет отменена.

(iii) Запланированная на май 2020 года финальная стадия чемпионата Европы среди девушек до 17 лет отложена до дальнейшего уведомления (также служит отбором на чемпионат мира среди девушек до 17 лет).

(iv) Запланированная на июль 2020 года финальная стадия чемпионата Европы среди юношей до 19 лет отложена до дальнейшего уведомления (также служит отбором на чемпионат мира среди игроков до 20 лет).

Запланированная на апрель 2020 года финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу отложена до дальнейшего уведомления.

Сроки, относящиеся ко всем клубным турнирам УЕФА в сезоне 2020/21, отложены до дальнейшего уведомления, в частности - в отношении процесса допуска и регистрации игроков для участия в турнирах. УЕФА определит новые сроки в надлежащее время.

Исполнительный комитет в очередной раз подчеркнул приверженность принципам лицензирования клубов и финансового "фэйр-плей", но согласился, что нынешние исключительные обстоятельства требуют принятия ряда особых мер для помощи национальным ассоциациям в их деятельности.

Исполком поддержал предложение о предоставлении ассоциациям дополнительного времени для завершения процесса лицензирования клубов, покуда не будет вновь утвержден порядок отбора клубов в турниры УЕФА на следующий сезон.

В силу растущей неопределенности из-за протекающих чрезвычайных событий исполком решил также заморозить оценочные обязательства по линии лицензирования клубов, которые относятся к подготовке и оценке будущих финансовых данных футбольных клубов. Это решение относится исключительно к участию в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2020/21.