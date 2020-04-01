Выборы еще раз доказали, что Арцах состоялся: послание президента Армении

Выборы в это трудное для всего мира время еще раз доказали, что Арцах состоялся, его государственные органы и структуры координированны и организованны, общество активно и ответственно. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, об этом говорится в послании президента Республики Армения Армена Саркисяна по случаю состоявшихся в Республике Арцах общегосударственных выборов, которое приводим полностью:

«Дорогие соотечественники,

Поздравляю всех нас с общегосударственными выборами в Республике Арцах.

Выборы в это трудное для мира время еще раз доказали, что Арцах состоялся, его государственные органы и структуры координированны и организованны, общество активно и ответственно.

У меня уже была возможность сказать, что на выборах 31 марта не будет победителей и проигравших. Арцах и народ Арцаха еще раз доказали свою решимость строить и развивать свободную и независимую родину, основанную на принципах демократии и прав человека.

Поздравляю и желаю эффективной работы всем политическим силам, которые сформируют Национальное собрание Арцаха: блок партий “Свободная Родина-ОГБ”, партия “Единая Родина”, партия “Справедливость”, Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” и Демократическая партия Арцаха. .

Я также поздравляю те политические силы, которые, хотя и не преодолели избирательный барьер, безусловно, продолжат свою патриотическую деятельность на внепарламентской платформе. Единство и сплоченность будут залогом наших успехов в ближайшие годы.

Поздравляю вышедших во второй тур президентских выборов кандидатов - Араика Арутюняна и Масиса Маиляна. Уверен, что после получения окончательных голосов арцахцев новый президент создаст здоровую политическую и рабочую среду с участием всех возможных сил.

Я также поздравляю других кандидатов в президенты. Убежден, что они также будут вкладывать весь свой потенциал и возможности в развитие Арцаха.

Этими выборами Конституция Республики Арцах вступит в полную силу. Национальное собрание нового созыва и правительство будут заниматься сложной и почетной задачей по осуществлению прав человека и гражданина, закрепленных в основном законе страны, обеспечивая безопасность страны и ее экономическое развитие.

Нам многое предстоит сделать в сегодняшние трудные и сложные времена. Мы все решительны - армяне Арцаха, Армении и диаспоры. Мы объединенными и совместными силами обеспечим будущее безопасного, мощного, стабильного и мирного Арцаха.

Храни Бог Арцах, Армению и всех армян».