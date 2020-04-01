Число погибших за сутки от коронавируса в Италии возросло на 727 до 13155. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли.

Во вторник было зарегистрировано 837 летальных исходов.

"На сегодня инфицированы 80572 человека, число заболевших за сутки выросло на 2937 ", - сказал Боррелли в среду на традиционном брифинге.

Во вторник он заявлял о 2107 новых инфицированных. Этот показатель растет третий день подряд. В понедельник был зарегистрирован резкий спад в 1648 заболевших – такой малый рост новых инфицированных не регистрировался с 10 марта. До начала этой недели ежедневный прирост в течение почти двух недель составлял от 3,5 до 4,8 тысячи больных.

"Число выздоровевших и выписанных достигло 16847. За сутки оно выросло на 1118 человек", - добавил глава службы ГО. В понедельник он сообщал о выздоровлении 1590 пациентов, это стало рекордным показателем с начала эпидемии. Во вторник их было 1118 человек.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 110,4 тысячи. Во вторник этот же показатель составлял 105,7 тысячи человек.

Боррелли заявил, что из наиболее пострадавшей от эпидемии области Ломбардия в другие регионы Италии переведены в общей сложности 103 пациента, из них семь - за минувшие сутки. Сорок человек из перемещенных при этом не являются зараженными коронавирусом. Еще 30 человек удалось перевезти в немецкие больницы.

Говоря о 500 тысячах проведенных тестов на COVID-19, глава службы ГО заявил, что этот показатель не отражает реального числа подвергнутых анализам людей.

"Каждый человек делает как минимум три теста. Один – когда его объявляют зараженным, два – когда говорится об отрицательном результате", - сказал Боррелли.