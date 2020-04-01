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Наши героические врачи: премьер опубликовал видео об армянских медработниках

Наши героические врачи: премьер опубликовал видео об армянских медработниках

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео об армянских медработниках. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр сделал запись к видео: «Но наша воля сильней даже камня,

Наш дух не умеет сдаваться․․․» 

(строки из стихотворения Н.Пашиняна, подстрочный перевод)


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